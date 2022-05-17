У Запорізькій області підлітки співпрацювали з окупантами й мародерили

На жаль, на тимчасово окупованих територіях знаходяться й ті, хто охоче співпрацює з ворогами. На Запоріжжі стало відомо про підлітків, які допомагали загарбникам. Зокрема, грабували та інформували.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Відомо, що співпрацювали з російськими окупантами підлітки у селі Інженерне, що в Пологівському районі.

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Грабували помешкання та інформували окупантів

Місцеві мешканці розповідають, що неповнолітні розповідали російським загарбникам про покинуті будинки. Зокрема, цінності, які залишили ті, хто встиг виїхати та врятуватися від окупації. Ба більше, вони ще й брали участь у мародерстві.

В Енергодарі ходять по квартирах і викрадають чоловіків

У Запорізькій ОВА наголосили, що і колаборантство, і мародерство – причина дляУ випадку з неповнолітніми притягнуть не лише їх, а й їхніх батьків.

Якщо у Пологівському районі цуплять речі, то в Енергодарі викрадають людей. Відомо, що російські військові влаштовують обходи по квартирах. Вони забирають чоловіків, зав'язують їхні руки та вивозять. Уже є інформація про щонайменше шістьох викрадених загарбниками. Зауважимо, що під час обходів по квартирах усім погрожують автоматами.

Також відомо про те, що в околицях Енергодара окупанти риють окопи, а також працюють над побудовою фортифікаційних споруд. Усе для того, щоб їх було значно важче вибити нашим військовим.

У Мелітополі шантажують та залякують

Мешканці Мелітополя не хочуть співпрацювати з окупантами. Тож їм залишається лише шантажувати місцеве населення. Тих, хто працює у бюджетних установах, залякують втратою роботи. Мовляв, у місті є багато вимушених переселенців з Маріуполя, які залюбки працюватимуть на окупаційну владу.

Зауважимо, що за минулі два місяці Мелітополь покинула практично половина його населення. У місті залишилися здебільшого люди поважного віку або ті, хто доглядає за своїми старенькими родичами.

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Російські військові підірвали дорогу, яка сполучає Пологи та Гуляйполе. Зробили це окупанти з використанням мін. Внаслідок вибухів утворилися вирви глибиною близько півтора метра.

Упродовж 15 травня ЗСУ активно знищували російських загарбників на Запоріжжі. Так, нашим бійцям вдалося відправити на той світ 37 окупантів, ще 54 – поранити. Крім того, у ворогів стало на 1 танк, 2 РСЗВ "Град", 15 бойових броньованих машин, 6 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці протитанкових ракетних комплексів менше.

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