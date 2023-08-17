"Перетворюють на полігон для навчань": Подоляк про тренування окупантів на ЗАЕС

Росіяни продовжують загрожувати не лише Україні, а й всьому світу. Адже ворог не лише окупував Запорізьку АЕС. Він ще й використовує станцію у ролі полігону для навчань своїх військових.

Про це свідчить ролик, який виклали самі окупанти. На ньому можна побачити так звані "військові навчання" на території Запорізької АЕС.

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Росіяни загрожують всьому світу

Ролик демонструє не лише пересування територією ЗАЕС військової техніки ворога. Крім того, за словами військового експерта Ігаль Левіна, на камеру окупанти влаштовують імітацію перестрілок, засідок, буксирування своєї техніки, евакуації поранених та інших елементів бойових дій.

На ці так звані "навчання" вже відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він констатував, Що Росія надалі перетворює найбільшу атомну станцію Європи на полігон для проведення своїх так званих військових навчань, "нехтуючи всіма правилами безпеки".

Чи будуть заяви ООН або МАГАТЕ про неприпустимість мілітаризації ЗАЕС? Чи побачимо ми санкції щодо "Росатома"? Питання ядерної безпеки все частіше стають питаннями риторичного характеру,

– підкреслив він.

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Зауважимо, що напередодні російськими "опозиційними" телеграм-каналами почали ширитися повідомлення. У них ішлося про те, що Путін буцімто вже підписав указ про підрив ЗАЕС.

Що про це думають у ГУР МО

Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що відповідній інформації довіряти не варто. Бодай тому, що її джерела не можна вважати надійними.

ЗАЕС залишається, на жаль, під контролем окупантів, але говорити про зміну обстановки там не доводиться. Сили безпеки і оборони моніторять ситуацію,

– підкреслив Юсов.

Варто розуміти, що Росія використовує подібного роду ІПСО, щоб продемонструвати свою реакцію на події на фронті. Нагадаємо, що 16 серпня стало відомо про звільнення від загарбників Урожайного, що на Донеччині.

Ситуація на фронті явно не на користь Росії. Саме тому у Кремлі вигадують провокації, розганяють необхідні наративи. Усе це роблять, щоб заповнити інформаційний простір тими відомостями, які вигідні самим росіянам.