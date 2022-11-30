Росіяни тікатимуть із ЗАЕС, але не зараз: що відбувається в Енергодарі

Росіяни можуть почати відступ із Запорізької АЕС після того, як українські війська будуть наступати. Адже тоді окупанти відчують, що лишатися на станції їм небезпечно.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його даними, ситуація на станції напружена.

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На Запорізькій АЕС побільшало грабежів, росіяни вивозять награбоване майно з об’єктів атомної станції в Енергодарі. Тому і складається враження, що загарбники кудись тікають.

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Загалом без наступальних дій ЗСУ в напрямку Василівки та Мелітополя відступ ворожих військ із ЗАЕС неможливий

Кілька днів тому речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що російська армія не покидає ЗАЕС.

МАГАТЕ готується до санкцій проти Росатому

Водночас перемовини Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із Росією можуть мати часткові успіхи. Можливо, обговорюються застосування санкцій проти Росатому.

Росатом позбавлять права працювати за кордонами Росії, обслуговувати і будувати нові станції, постачати на них ядерне пальне. Це замість нього робитимуть інші світові корпорації. І вони цього побоюються,

– відзначив журналіст.

Свідченням того, що Кремль боїться таких санкції є те, що Росатом часто виправдовується за свої дії на Запорізькій АЕС.

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Зокрема, коли з'явилася інформація, що працівникам без договору із Росатомом блокують перепустки і забороняють вхід на територію атомної станції, росіяни почали одразу ж спростовувати цю інформацію.

Росіяни тут же почали виправдовуватися. Вони кажуть, що рішення про блокування перепусток ухвалюється не військовими, а керівництвом станції і такого рішення не прийнято, а є лише поодинокі випадки,

– відзначив журналіст.

Він наголосив, що місія МАГАТЕ тисне на Росію, аби вони не чіпали працівників станції, бо від цього залежить безпечна робота на атомній станції.

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