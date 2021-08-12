Заповідник "Софія Київська" не дозволяв на дрифт автомобілів на площі

Дрифт автомобілів Red Bull на Софійській площі у Києві не був узгоджений з керівництвом національного заповідника. Ба більше, організатор скандальних зйомок навіть не питав дозволу на їх проведення.

Про це мовиться в офіційній позиції Національного заповідника "Софія Київська".

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Заява національного заповідника

У "Софії Київській" підкреслили, що жодних погоджень на зйомки дрифту автомобілів на Софійській площі не надавали. Керівництво заповідника також нагадало про порядок організації та проведення недержавних масових заходів різного характеру у Києві.

Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам'яток національного значення,

– мовиться у повідомленні.

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Як сказав перший заступник директора заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у коментарі 24 каналу, відповідальність за інцидент повинні понести саме організатори.

Організація та учасники цього процесу не зверталися до КМДА і до "Софії Київської – тож письмових дозволів у них немає,

– сказав Вадим Кириленко.

Він підкреслив, що дії компанії Red Bull – це неповага до пам'ятки, до Києва та киян.

Все що відомо про скандал на Софійській площі