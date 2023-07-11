Найкраща гарантія – це членство в НАТО: інтерв'ю з главою Міноборони Естонії з саміту у Вільнюсі

У Вільнюсі відбуваєтеся дводенний саміт НАТО, де Україна очікує отримати запрошення до Альянсу. Зараз фінальне комюніке ще утверджується. Також обговорюються гарантії безпеки для України та вже оголошено про першу військову допомогу.

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці 24 Каналу у Вільнюсі розповів про те, що члени НАТО підготували для України. Також в інтерв'ю читайте про те, яку допомогу можуть надати союзники по "Рамштайну" та чи не повторять країни НАТО помилку Бухарестського саміту.

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Естонія рішуче підтримує Україну в НАТО

Пане міністре, ми зустрічаємося на Вільнюському саміті. Які ваші очікування щодо рішень про Україну та саміту загалом?

Перш за все, коли ми говоримо про Україну, ви всі знаєте позицію Естонії. Естонія рішуче підтримує Україну в НАТО як повноправного члена Альянсу. Тому, очевидно, ми розуміємо, що дуже важливо знайти консенсус між усіма союзниками щодо того, яким саме буде формулювання.

І зараз все ще триває робота над текстом. Тому я дуже сподіваюся, що ми вийдемо з чітким шляхом для України, як стати членом НАТО. Коли ми дивимося на саміт з точки зору потреб НАТО, в першу чергу, нам потрібно прийняти або затвердити регіональні плани, які в основному, сподіваюся, вже зроблені.

Це дуже важливо для наших країн Балтії, для регіону Балтійського моря. Я дуже радий бачити, що ми подолали останню оптичну перешкоду щодо вступу Швеції до НАТО, тож, здається, що зрештою ми матимемо добрий саміт. І, безумовно, ви знаєте, ми хотіли б почути хороші новини щодо України.

Інтерв'ю з главою Міноборони Естонії Ханно Певкуром: дивіться відео

Як союзники по "Рамштайну" можуть виділити Україні 500 мільярдів євро

На початку березня ви давали інтерв'ю моєму колезі Микиті Комару, тепер він на фронті, на одному з найгарячіших напрямків. Наші військові дуже чекають посилення збройної підтримки та збільшення постачання боєприпасів від країн Європи. Чи достатньо уваги буде приділено цьому на саміті у Вільнюсі і яких рішень можна чекати?

Коли ми кажемо про військову допомогу Україні, ви, напевно, всі знаєте, що Естонія є однією з країн-лідерів тут. Ми вже надали Україні понад 1% нашого ВВП у вигляді військової допомоги. Ми будемо продовжувати це робити.

Дуже скоро ми відправимо в Україну наступний госпіталь, а також додаткове спеціальне обладнання, необхідне для цього. Ми будемо продовжувати це робити.

Безумовно, ми будемо виступати за те, щоб всі інші робили більше. Коли ми кажемо про країни, які засідають у форматі "Рамштайн", а їх понад п'ятдесят. Якщо всі ці країни зможуть зробити те саме, що зробила Естонія, то ми зможемо говорити про допомогу приблизно в 500 мільярдів євро.

Так що, безумовно, ми будемо багато виступати за те, щоб отримати більше допомоги для України. Боєприпаси – це дуже, дуже складна тема, тому що нам потрібно нарощувати виробництво.

З одного боку, ми можемо відправляти з наших запасів, інша справа, що для цього ми повинні виробляти більше. Приємно бачити, що Європейський Союз знайшов консенсус і виділив 500 мільярдів на виробництво, вибачте, 500 мільйонів на виробництво і нарощування виробництва.

Тож будемо сподіватися, що це відбудеться якомога швидше, щоб відправити більше військової допомоги до України, тому що вам потрібно виграти цю війну.

Що буде у фінальному комюніке саміту НАТО

Після тривалих переговорів ще не було досягнуто остаточної угоди щодо того, що члени Альянсу запропонують Україні. Які рішення лежать на столі та що найімовірніше буде в фінальному комюніке?

Як я вже казав, фінальне комюніке все ще перебуває в процесі розробки. І тут важливо, щоб всі інші розуміли, що ми маємо робити більше і ми будемо разом з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Але, безумовно, всі можливості, які українці вже мають, все ще можуть бути покращені. Тож ми знаємо, що питання про винищувачі. Тож будемо сподіватися, що ви знаєте, що процес підготовки пілотів буде продовжуватися за планом – це дуже важливо.

Але ми також повинні розуміти, що відправка винищувачів не є золотим ключем до перемоги у цій війні, тому що це все ще довга битва. Ми просто повинні сподіватися, що українська армія здійснить прорив, а потім здобуде перемогу.

Чи не повторить НАТО помилку Бухарестського саміту

Чи може Україна сподіватися, що це не буде повторення Бухарестського саміту?

Наскільки я бачу на цей час проєкт комюніке, безумовно, є крок вперед. Як я вже казав, ми все ще в процесі підготовки проєкту комюніке, але з нашої точки зору, дуже важливо, що ми будемо наполягати на тому, щоб зробити наступний крок. Щоб шлях для України узгоджений тут і це було не просто повторення того, що було сказано в Бухаресті.

"Найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО"

Також очікується, що будуть узгоджені гарантії безпеки для України. Чи відомо вам щось про це, якими вони можуть бути?

Як на мене, найбільшою чи найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Я щиро вірю, що це дійсно правильний шлях на цей час.

Ви знаєте, що першим кроком все ще є надання вам військової допомоги. Отже, Україні потрібно виграти цю війну, а потім під час проміжного періоду ми повинні розуміти, що гарантії безпеки можуть мати місце, але все ж таки те, що потрібно – це членство в НАТО.

Тому я не хочу багато говорити про гарантії безпеки, тому що існує тенденція, коли ви надаєте гарантії безпеки, то вони триватимуть дуже довго. Тому, давайте йти крок за кроком, але не будемо робити основний акцент на гарантії безпеки, а зосередимося на членстві в НАТО.