В Україні готують запуск електронного реєстру ветеранів: відомі терміни
9 серпня 2021 , 11:09Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
В уряді назвали терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі він запрацює вже до Дня Незалежності.
Про дату запуску електронного реєстру ветеранів в інтерв'ю виданню розповіла очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
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Терміни запуску реєстру ветеранів
За словами міністерки, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, все буде в єдиному пакеті.
Ми його (реєстр – 24 канал) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск,
– повідомила Лапутіна.
Нагадаємо, Кабінет Міністр схвалив створення Єдиного держреєстру ветеранів ще у серпні 2019 року.
Реєстр ветеранів: що відомо
- До реєстру вноситимуть інформацію про ветеранів війни та людей, які мають особливі заслуги перед державою.
- Також там перебуватимуть постраждалі учасники Євромайдану 2013 – 2014 років і члени їхніх сімей.
- Мета створення реєстру – облік ветеранів для реалізації їхніх пільг та соціальних гарантій, а також для адміністрування їхніх потреб, координування роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо соціального захисту ветеранів.