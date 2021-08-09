В Україні готують запуск електронного реєстру ветеранів: відомі терміни

В уряді назвали терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі він запрацює вже до Дня Незалежності.

Про дату запуску електронного реєстру ветеранів в інтерв'ю виданню розповіла очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Читайте також Уряд створив Український ветеранський фонд: Шмигаль розповів деталі

Терміни запуску реєстру ветеранів

За словами міністерки, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, все буде в єдиному пакеті.

Ми його (реєстр – 24 канал) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск,

– повідомила Лапутіна.

Нагадаємо, Кабінет Міністр схвалив створення Єдиного держреєстру ветеранів ще у серпні 2019 року.

Реєстр ветеранів: що відомо