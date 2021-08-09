В Україні готують запуск електронного реєстру ветеранів: відомі терміни

9 серпня 2021 , 11:09
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Джерело:

"РБК-Україна"

В уряді назвали терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі він запрацює вже до Дня Незалежності.

Про дату запуску електронного реєстру ветеранів в інтерв'ю виданню розповіла очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

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Терміни запуску реєстру ветеранів

За словами міністерки, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, все буде в єдиному пакеті.

Ми його (реєстр – 24 канал) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск,
– повідомила Лапутіна.

Нагадаємо, Кабінет Міністр схвалив створення Єдиного держреєстру ветеранів ще у серпні 2019 року.

Реєстр ветеранів: що відомо

  • До реєстру вноситимуть інформацію про ветеранів війни та людей, які мають особливі заслуги перед державою.
  • Також там перебуватимуть постраждалі учасники Євромайдану 2013 – 2014 років і члени їхніх сімей.
  • Мета створення реєстру – облік ветеранів для реалізації їхніх пільг та соціальних гарантій, а також для адміністрування їхніх потреб, координування роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо соціального захисту ветеранів.
Автор: Наталія Пристанська