Чому про пуски ракет з Каспію повідомили одразу перед тривогою: Ігнат пояснив особливості
Ворог вкотре атакував Україну – під ранок росіяни запустили 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Повідомлення про загрозу надійшло уже безпосередньо після того, як стратегічна авіації Ту-95 була на пускових рубежах.
При цьому, що зазвичай про небезпеку повідомляють ще до того, як літаки долетять до Каспію. Ситуацію пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Не завжди ми отримуємо інформацію так оперативно, як нам би цього хотілось. Наша розвідка працює і наші західні партнери, які попереджають нас як про пуски "Калібрів", так і про пуски балістики і про зльоти стратегічної авіації,
– зазначив Ігнат.
Речник уточнив, що в будь-якому разі, було достатньо часу, щоб відредагувати.
"Крилата ракета це не балістика, і не "Кинджал", вона летить зі швидкістю 650 – 900 кілометрів за годину. З моменту виходу літаків на рубіж є достатньо часу, щоб зреагувати і перейти в укриття", – додав він.
Головне про атаку ворога
- Вранці 8 грудня Повітряні сили повідомили про пуски російських крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару одна людина загинула, щонайменше 4 постраждали, двоє у важкому стані.
- Крилаті ракети, які ворог спрямував по столиці, ППО збила на підльоті, влучань не зафіксовано. Водночас на території Київщини є інформація про пошкодження приватних будинків.