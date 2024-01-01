У Черкасах уродженець Росії запускав салюти на Новий рік: яка доля його спіткала

У новорічну ніч місцеві правоохоронці отримали декілька повідомлень про те, що у Черкасах чоловік запускав салюти. Коли поліцейські його знайшли, то з'ясувалося, що порушником виявився уродженець Росії.

На місці подій працювали співробітники Управління превентивної діяльності, а також слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції. Правоохоронці опитали свідків та вивчили записи з камер відеоспостереження.

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Що відомо про порушника

Як з'ясувалося, у новорічну ніч в Черкасах запускав салюти 38-річний чоловік з Росії. Уродженець країни-агресорки постійно проживає у цьому місті з 2014 року. У поліції зауважили, що цей чоловік перебуває у Черкасах на законних підставах.

Піротехніку, яку поліціянти вилучили, чоловік придбав в інтернеті. Правопорушення задокументували належним чином та склали відповідні матеріали, які скерували до суду,

– мовиться у повідомленні.

Співробітники вкотре нагадали, що в Україні заборонено продавати та запускати салюти в умовах повномасштабної війни з Росією. Також правоохоронці поділилися відео.

На кадрах можна побачити та почути, як чоловік спробував пояснити свій вчинок. Порушник заявив, що він не знав про заборону використання піротехніки. Також уродженець Росії попросив вибачення після того, як правоохоронці поставили йому відповідне питання.

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