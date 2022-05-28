Запустили цементні заводи й зривають плити з доріг: на Півдні росіяни взялися зміцнювати оборону
Джерело:Оперативне командування "Південь"
На Півдні російські окупанти взялися зміцнювати оборону. Зокрема, запустили цементні заводи та зривають плити з доріг.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що станом на 27 травня на лінії зіткнення тривають бойові дії. Російські окупанти продовжують укріплювати свою оборону.
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З метою забезпечення себе будівельними матеріалами рашистські окупанти запустили на Херсонщині роботу цементних та бетонних заводів. Також варвари заради власної оборони зривають плити із доріг,
– мовиться у повідомленні.
На Херсонщину ворог стягнув розконсервовані танки
Окрім того, російські загарбники підтягнули на Херсонщину свою техніку. Мовиться про:
- близько 30 танків (п'ятдесятирічних розконсервованих);
- бойові броньовані машини;
- реактивні системи залпового вогню.
Пресслужба Оперативного командування "Південь" розповіла, що 2 російські ракети самоліквідувалися під час авіаційної активності у небі над Миколаївською та Херсонською областями.
Ці ракети випустили з російського літака Су-35. Його збив український винищувач Міг-2. Оперативне командування "Південь" підсумувало, що "кара небесна спіткала і літак, і ракети"
Загалом упродовж доби на Півдні українські захисники та захисниці знищили:
- 63 російських окупантів;
- 19 одиниць російської техніки. Зокрема: 3 сучасних танки, 5 одиниць іншої броньованої техніки, 2 автомобілі, реактивну систему залпового вогню "Град", самохідну артустановку, літак, 6 гелікоптерів.
У прикордонні з Придністров'ям – ситуація контрольована
Пресслужба Оперативного командування "Південь" наголосила, що станом на 27 травня ситуація у прикордонні з Придністров'ям – стабільна та контрольована. Наразі тривають контрдиверсійні заходи. Забезпечують надійну охорону державного кордону.
Українські захисники та захисниці продовжують давати відсіч ворогу. Вони завдають російським окупантам значних втрат.
Втрати окупантів – свіжі дані
Станом на 27 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про 29 750 ліквідованих загарбників.
Окрім того, вдалося знищити:
- танків – 1 322 одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 245 одиниць;
- артилерійських систем – 623 одиниці;
- реактивних систем залпового вогню – 201 одиниця;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 206 одиниць;
- гелікоптерів – 170 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниці;
- крилатих ракет – 115 одиниць;
- кораблів та катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;
- спеціальної техніки – 48 одиниць.
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