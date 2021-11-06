"Заради безпеки": у Грузії новий суд над Саакашвілі планують просто у в'язниці
Джерело:"Эхо Кавказа"
Мін'юст Грузії наполягає на проведенні судового процесу в справі Міхеїла Саакашвілі у в'язниці. Там стверджують, що так буде краще для самого ж політика.
Мовитися про судове засідання, яке відбудеться вже 10 листопада. Найімовірніше, його проведуть у в'язниці №12 міста Руставі, де перебуває політик.
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Відповідну заяву в інтерв'ю телеканалу "Руставі-2" зробив очільник грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе. "Рекомендуємо провести судовий процес у пенітенціарній установі №12. Ми наполегливо рекомендуємо не виводити ув'язненого звідти", – підкреслив грузинський чиновник.
Чому судити Саакашвілі хочуть у в'язниці
У грузинському відомстві стверджують, що керуються необхідністю захисту ув'язненого Саакашвілі. Мовляв, лише у такий спосіб вдасться запобігти ймовірним загрозам безпеці політика.
"Якщо будуть певні провокації, хто за них потім відповість, і яку кількість сил має використати держава?", – зазначив Брегадзе. Й наголосив, що спрямовувати усі наявні ресурси на захист однієї людини, мовляв, не можна.
Що цьому передувало
- Напередодні адвокат Саакашвілі розповів, як на того впливає тривале голодування. За словами Ніки Гварамії, стан здоров'я політика значно погіршився. У нього навіть трапляються серйозні провали з пам'яттю та є проблеми з комунікацією.
- Відомий оперний співак Паата Бурчуладзе заявив, що готовий відсидіти у в'язниці замість Саакашвілі. Все тому, що, мовляв, не може терпіти й не хоче ставати співучасником "убивства третього президента".
- Водночас у Службі держбезпеки Грузії стверджують, що Саакашвілі планує державний переворот. Там пояснили, що він нібито дає відповідні вказівки лідерам різних опозиційних партій, які відвідують його у виправній колонії.