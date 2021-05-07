Заради нормандського формату, – Кулеба закликає ЄС тиснути на Росію

Дмитро Кулеба закликав країни ЄС посилити тиск на Росію. За словами посадовця, це змусить країну-агресора конструктивніше поводитися у межах нормандського формату.

Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба нагадав, що нормандський формат досі продовжує функціонувати. Однак його ефективність варто збільшити.

Актуально Україна попросила США розширити тренувальну місію для ЗСУ, – Кулеба

Під час зустрічі з главами МЗС країн Бенілюксу у Києві Кулеба наголосив: розширення формату потребує дій з боку усіх учасників. Насамперед – Росії.

Якщо на цьому етапі зміна структури нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів допомагати нам, а також Франції і Німеччині тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше себе поводила в нормандському форматі,

– заявив посадовець.

Зустріч глав МЗС країн Бенілюксу у Києві: головне

В Україну 7 травня прибули глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу – Софі Вільмес, Стефан Блок та Жан Ассельборн. У Києві вони зустрілися з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Дипломати оговорили низку важливих питань: