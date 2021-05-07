Заради нормандського формату, – Кулеба закликає ЄС тиснути на Росію

Дмитро Кулеба закликав країни ЄС посилити тиск на Росію. За словами посадовця, це змусить країну-агресора конструктивніше поводитися у межах нормандського формату.
Джерело:24 канал
Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба нагадав, що нормандський формат досі продовжує функціонувати. Однак його ефективність варто збільшити.
Актуально Україна попросила США розширити тренувальну місію для ЗСУ, – Кулеба
Під час зустрічі з главами МЗС країн Бенілюксу у Києві Кулеба наголосив: розширення формату потребує дій з боку усіх учасників. Насамперед – Росії.
Якщо на цьому етапі зміна структури нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів допомагати нам, а також Франції і Німеччині тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше себе поводила в нормандському форматі,
– заявив посадовець.
Зустріч глав МЗС країн Бенілюксу у Києві: головне
В Україну 7 травня прибули глави МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу – Софі Вільмес, Стефан Блок та Жан Ассельборн. У Києві вони зустрілися з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.
Дипломати оговорили низку важливих питань:
- Кримську платформу;
- сприяння європейській інтеграції України;
- протидію коронавірусу;
- приєднання держави до Стамбульської конвенції.