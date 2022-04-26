Заради обходу санкцій: виробництво мотоциклів "Урал" перенесли з Росії

Санкції Заходу вдарили по виробництву російських мотоциклів "Урал". У компанії вирішили обійти обмеження та перенести виробництво до Казахстану.

Співробітники "Уралу" в Росії потраплять під скорочення

У пресслужбі компанії "Урал" розповіли, що виробництво мотоциклів перенесуть з російського Ірбіта в Казахстанський Петропавловськ, повідомляє 24 канал.

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У компанії вирішили перенести виробництво через брак комплектуючих, які потрапили під санкції. Також на рішення вплинула заборона на імпорт техніки з Росії.

Ірбітський мотоциклетний завод у Свердловській області продовжить випускати тільки рами й елементи корпусу для мотоциклів.

Компанії не вдасться уникнути серйозного кадрового скорочення. Під скорочення потрапить частина співробітників підприємства у Росії.

В "Уралі" очікують спаду продажів. Санкції проти ряду підприємств та ускладнення логістичних ланцюжків обмежать можливості з випуску російських мотоциклів.

Зауважимо, що компанія "Урал" має дилерські центри в США, Канаді та Мексиці.

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