Вже був прецедент, – Зеленський відреагував на інформацію про зупинку військової допомоги США

У вівторок, 4 березня, з'явилася інформація про призупинення військової допомоги США. Президент доручив перевірити цю новину, додавши, що Україна та Америка заслуговують на поважний діалог.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського. Зазначимо, що у США кажуть, що призупинення допомоги є "тимчасовою паузою".

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Зеленський відповів, що буде далі з допомогою від Америки

Володимир Зеленський зазначив, що доручив міністру оборони України, керівникам розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми колегами в США і отримати офіційну інформацію. За словами президента, Україна вже не один тиждень отримувала подібні сигнали.

Вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики,

– вказав лідер держави.

Зеленський розповів, що наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації.

"Зараз не 2022 рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни", – додав президент.

Водночас президент зазначив, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції.