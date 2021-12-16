Зараз немає часу на читання, – Тищенко про список книг від Стефанчука

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що у нього немає часу на читання. Так відреагував на перелік рекомендованих книг, які раніше рекомендував прочитати спікер Руслан Стефанчук.

Тищенко наполягає, що йому не потрібні рекомендації. Нардеп запевняє, що читає під час відпочинку.

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Мені не потрібні рекомендації. Я – народний депутат України, заступник голови фракції. У мене немає часу на книги, бо треба працювати,

– сказав Тищенко.

Нардеп також переконував, що читає завжди, коли відпочиває.

Які книги радив читати Стефанчук

З 13 по 19 грудня в Україні триває перша загальнонаціональна акція "Національний тиждень читання". До неї долучився голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та порадив книги депутатам.

До списку книг увійшли:

Григорій Сковорода "Найкраще";

Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History);

Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900 – 1917 гг.");

Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

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