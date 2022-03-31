Зараз – переломний момент, – Зеленський прокоментував довгу розмову з Байденом

Володимир Зеленський 30 березня поспілкувався телефоном з Джо Байденом. Розмова була детальною та тривала годину.

Український лідер подякував своєму американському колезі за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом в 1 мільярд доларів і додаткові 500 мільйонів прямої бюджетної підтримки. Про це глава нашої держави розповів у відеозверненні до нації, інформує 24 канал.

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Наголосив на тому, що саме зараз – переломний момент. Назвав президенту Байдену, що необхідно Україні та був максимально щирим із ним,

– сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що "для нас принципова підтримка США й зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу".

За словами президента, "якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо у наших партнерів, а якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократії разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний і непростий момент". Глава держави говорив про:

танки;

літаки;

артилерійські системи;

"Свобода має бути озброєною не гірне, ніж тиранія", – насамкінець додав Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео