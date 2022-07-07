Зараз потрібен спокій і єдність, – Трасс про відставку Джонсона

Британський прем'єр Борис Джонсон 7 липня подав у відставку. Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що уряд під керівництвом Джонсона мав багато досягнень.

Ліз Трасс підкреслила, що завдяки Борису Джонсону у Британії стався Brexit, який був надзвичайно важливий для британців.

Важливо Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Вона також додала, що саме уряд Джонсона виступив за вакцинацію у країні та підтримав Україну у протистоянні російській агресії.

Нам потрібен спокій і єдність зараз. Продовжувати керувати, поки не знайдеться новий лідер,

– наголосила Трасс.

Відставка Бориса Джонсона: головне

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Однак він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Процес вибору має розпочатися вже зараз, наголосив Джонсон під час звернення 7 липня.

Він також подякував своїм громадянам і не забув у своїй промові про Україну. Прем'єр закликав Британію стати лідером у Європі за рівнем підтримки України.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що не збирається йти з посади прем'єр-міністра, попри урядову кризу. Як пояснив Джонсон своє рішення, його відставка викличе дострокові вибори, на яких Консервативна партія може програти.

Хто може замінити Джонсона

В уряді Британії є достойні люди. До прикладу, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який чітко та рішуче підтримує Україну – не менше за Бориса Джонсона.

Гідною кандидатурою є і міністерка закордонних справ Ліз Трасс. Вона також займає чітку позицію щодо України.

Джонсон оголосить про відставку: дивіться відео