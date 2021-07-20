Зараз складно говорити про компенсації для України через "Північний потік-2", – аналітикиня

У разі добудови газопроводу "Північний потік-2" Україна зазнаватиме величезних втрат. Негайні компенсації за цей проєкт повинні становити 5 – 7 мільярдів доларів щороку. Втім країни не можуть дозволити виплачувати нам таку суму.

Малоймовірно, що будь-яка зі сторін готова вкладати мільярди доларів в українську енергетику. Про це розповіла президентка аналітичного центру DiXi Group в ефірі 24 каналу.

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"Я думаю, дуже складно говорити про будь-які компенсації для України, які можуть виправдати зупинку добудову "Північного потоку-2"", – зазначила вона.

За її словами, окремі теми, про які любить розповідати Німеччина, не варто сприймати як компенсацію. Мовиться про:

інвестиції у водень;

відновлювальну енергетику.

Адже ці напрямки і так є частиною стратегії Євросоюзу щодо України. Це не є компенсаціями за те, що наша країна втратить від добудови газогону.

Павленко: Польща – необхідний союзник для України в питанні "Північного потоку-2"

Аналітикиня підкреслила, і Польща, і загалом вся Східна Європа дуже добре розуміють всі ризики, які виникнуть запуску проєкту. Це і безпекові, й економічні загрози.

Я вважаю, Польща – це безумовно необхідний союзник України тут. Потрібно розвивати діалог щодо того, як реагувати на можливу добудову "Північного потоку-2",

– зауважила Павленко.

І додала, що Польща має козир у рукаві – газопровід Ямал – Європа, який проходить через білоруську територію. Зупинка цього газогону, яка може стати частиною санкцій проти Білорусі і Росії, теж може допомогти зберегти транспортування газу через Україну.

Вона вважає, що шанси на добудову чи нормальне функціонування "Північного потоку-2" є дуже низькими. Якщо, будуть накладені санкції на ті компанії, які можуть проводити сертифікацію – це стане тим, що не дозволить рухатися далі з роботою газопроводу.

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До того ж Європейська комісія може не погодитися на будь-які виключення, які пропонуватиме німецька сторона. За таких умов проєкт не буде працювати на повну потужність.

"Інструменти є, вони на столі. Але ними треба дуже швидко користуватися. І не лише одній Україні, а будувати навколо себе коаліцію з країн Східної Європи, Балтії. І бути з ними на дуже тісному зв’язку", – підсумувала Павленко.

Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель 12 липня і обговорив низку питань, серед яких – "Північний потік-2". Канцлерка Німеччини запевнила, що Україна залишається транзитною країною для газу, навіть якщо буде завершено будівництво газопроводу.

Павленко оцінила ймовірність компенсацій Україні через "Північний потік-2":