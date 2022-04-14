Зараз триває обговорення "стамбульського комюніке", – Подоляк
Поки бійці ЗСУ боронять Україну від ворога на фронті, наші дипломати воюють на дипломатичному фронті. Наразі активно триває обговорення "стамбульського комюніке".
Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.
Важливо Росія працює шантажними технологіями, але це вже не діє на Україну, – Подоляк
За його словами, наші фахівці вивчають юридичні формули, які там прописані. Їх запропонувала українська сторона для того, щоб ми мали можливість вийти на гарантії безпеки для України. І щоб в нас не повторювалися такі ескалації та військові дії, які "запропонувала" Росія.
У робочих підгрупах юридичні консультанти якраз працюють над формулюванням "стамбульського комюніке" для уточнення цих позицій, щоб вони відповідали міжнародно-правовим нормам, як мають описувати, зокрема і післявоєнний час,
– додав радник глави Офісу Президента.
Стратегія і тактика Росії у переговорах незмінна
Подоляк зауважив, що Росія звикла працювати виключно шантажними технологіями.
"Вони пробують залякати всіх, зокрема і Україну. Безумовно, їм це не вдалося. Не вдалося навіть після того, як вони розпочали тут повномасштабну війну. Розмови про те, що ми нібито зайшли в глухий кут, це традиція росіян. Але в Україні це не працює. Для українців цінність цих слів достатньо низька", – підсумував Подоляк.
Раніше Давид Арахамія заявив, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України тривають в онлайн-режимі. Українська сторона не змінювала свої позиції.
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