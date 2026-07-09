9 липня, 22:23
Оновлено - 22:33, 9 липня
Зараз є вікно можливостей для досягнення справедливого миру, — Зеленський
Президент України заявив, що війна може завершитись на умовах справедливого миру. На його думку, Росія втратила перевагу на полі бою.
Про це президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський?
Президента запитали
За словами президента, Україна стала міцнішою. Міжнародні партнери також визнають це.
Наші команди розуміються, що дійсно зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати,
– заявив Зеленський.