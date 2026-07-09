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24 Канал Новини України Зараз є вікно можливостей для досягнення справедливого миру, — Зеленський
9 липня, 22:23
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Оновлено - 22:33, 9 липня

Зараз є вікно можливостей для досягнення справедливого миру, — Зеленський

Данило Жоров

Президент України заявив, що війна може завершитись на умовах справедливого миру. На його думку, Росія втратила перевагу на полі бою.

Про це президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал

Що сказав Зеленський?

Президента запитали

За словами президента, Україна стала міцнішою. Міжнародні партнери також визнають це. 

Наші команди розуміються, що дійсно зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати,
 – заявив Зеленський. 

 

 