Зарплата Ситника: скільки очільник НАБУ заробив у 2021 році
12 січня 2022 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Артем Ситник упродовж 2021 року заробив 2 948 394,98 гривні. Зокрема, у грудні очільнику НАБУ нарахували 164 514 гривень.
Це найменша зарплата, яку Ситнику нарахували у 2021 році. В інші місяці сума перевищувала 200 тисяч гривень.
Зауважте Зарплата Баканова: скільки керівник СБУ заробив за рік
Зарплата Ситника у 2021
- Січень – 203 959 гривень;
- лютий – 215 290 гривень;
- березень – 215 290 гривень;
- квітень 243 848 гривень;
- травень – 282 010 гривень;
- червень – 215 365 гривень;
- липень – 436 666 гривень;
- серпень – 323 175 гривень;
- вересень – 215 934 гривень;
- жовтень – 215 441 гривня;
- листопад – 216 897 гривень.
- грудень 164 514 гривень.
Зарплата Ситника у 2021 році / 24 канал
Зарплату Ситника формують з:
- посадового окладу;
- доплати за вислугу років;
- доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
- доплати за ранг;
- надбавки державним експертам з питань таємниць;
- грошової допомоги до щорічної оплачуваної відпустки;
- іншої оплати.
Скільки у 2021 заробив Зеленський
- Володимир Зеленський у 2021 році заробив 336 тисяч гривень.
- З цієї суми Президент України сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.
- Посадовий оклад політика становив 28 тисяч гривень. Жодних надбавок та премій Зеленський не отримував.