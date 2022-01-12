Зарплата Ситника: скільки очільник НАБУ заробив у 2021 році

Артем Ситник упродовж 2021 року заробив 2 948 394,98 гривні. Зокрема, у грудні очільнику НАБУ нарахували 164 514 гривень.

Це найменша зарплата, яку Ситнику нарахували у 2021 році. В інші місяці сума перевищувала 200 тисяч гривень.

Зауважте Зарплата Баканова: скільки керівник СБУ заробив за рік

Зарплата Ситника у 2021

Січень – 203 959 гривень;

лютий – 215 290 гривень;

березень – 215 290 гривень;

квітень 243 848 гривень;

травень – 282 010 гривень;

червень – 215 365 гривень;

липень – 436 666 гривень;

серпень – 323 175 гривень;

вересень – 215 934 гривень;

жовтень – 215 441 гривня;

листопад – 216 897 гривень.

грудень 164 514 гривень.



Зарплата Ситника у 2021 році / 24 канал

Зарплату Ситника формують з:

посадового окладу;

доплати за вислугу років;

доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

доплати за ранг;

надбавки державним експертам з питань таємниць;

грошової допомоги до щорічної оплачуваної відпустки;

іншої оплати.

Скільки у 2021 заробив Зеленський