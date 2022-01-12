Зарплата Ситника: скільки очільник НАБУ заробив у 2021 році

12 січня 2022 , 22:05
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Джерело:

24 канал

Артем Ситник упродовж 2021 року заробив 2 948 394,98 гривні. Зокрема, у грудні очільнику НАБУ нарахували 164 514 гривень.

Це найменша зарплата, яку Ситнику нарахували у 2021 році. В інші місяці сума перевищувала 200 тисяч гривень. 

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Зарплата Ситника у 2021

  • Січень – 203 959 гривень;
  • лютий – 215 290 гривень;
  • березень – 215 290 гривень;
  • квітень 243 848 гривень;
  • травень – 282 010 гривень;
  • червень – 215 365 гривень;
  • липень – 436 666 гривень;
  • серпень – 323 175 гривень;
  • вересень – 215 934 гривень;
  • жовтень – 215 441 гривня;
  • листопад – 216 897 гривень.
  • грудень 164 514 гривень.


Зарплата Ситника у 2021 році / 24 канал

Зарплату Ситника формують з:

  • посадового окладу;
  • доплати за вислугу років;
  • доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
  • доплати за ранг;
  • надбавки державним експертам з питань таємниць;
  • грошової допомоги до щорічної оплачуваної відпустки;
  • іншої оплати.

Скільки у 2021 заробив Зеленський

  • Володимир Зеленський у 2021 році заробив 336 тисяч гривень.
  • З цієї суми Президент України сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.
  • Посадовий оклад політика становив 28 тисяч гривень. Жодних надбавок та премій Зеленський не отримував.

 

 

Автор: Мар'яна Бекало