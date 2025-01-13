Більше, ніж Зеленський: скільки у 2024 році заробив Єрмак

На посаді керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак протягом 2024 року заробив понад 582 тисячі гривні. З цієї суми він сплатив більше ніж 115 тисяч гривень податків.

Про це повідомляє 24 Канал, отримавши відповідь на запит у Державному управлінні справами.

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Зарплата Єрмака у 2024 році

Загалом за 2024 рік на посту глави ОП Єрмак заробив 582 255,50 гривні. Протягом цього часу він сплатив податків на суму в 115 525,65 гривні.

Проте посадовий оклад Єрмака становить 121 270,63 гривні.

До слова, наприкінці грудня 2024 року стало відомо про кількість радників керівника ОП. Серед них є 4 штатні радники (Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова й Тетяна Гайдученко) та 5 – позаштатних (Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський і Сергій Лещенко).

Тоді в ОП на запитання щодо заробітної плати радників Єрмака відповідати відмовились. Проте наголосили, що позаштатні радники зарплати не отримують.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв про зарплату Володимира Зеленського у 2024 році. Його посадовий оклад – по 28 тисяч гривень щомісячно, а от надбавок і премій президентові не встановлено. Отже, загальна сума заробітної плати Зеленського за минулий рік становить 336 тисяч гривень.