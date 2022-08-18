Заручники своєї "величі", – радник Монастирського про безглузду тактику окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни обрали доволі специфічну тактику ведення війни. Очевидно, що вона не працює, і окупанти це розуміють.

Вони оцінили можливі наслідки й відступили на Півночі, зосередившись на Сході та активізувавшись на Півдні. Для нас це, безумовно, перевага, адже є певне розпорошення сил ворога. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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росіяни є заручниками своєї "величі". Вони ж відвойовують, вони ж "друга армія світу". Їм буде важко пояснити, як це вони відмовилися від Харківщини, або Півдня, а натомість – точно забирають Донбас. Їм це дуже важко продати,

– пояснив радник МВС.

За його словами, лінія фронту зберігається статичною впродовж трьох тижнів. На деяких напрямках окупанти намагаються штурмувати, на інших – просто демонструють свою присутність.

"Вони дійсно роблять певні штурмові кроки, але по обмежених і конкретних напрямках. Всюди решта вони хочуть підтримувати свою присутність, певний наступальний потенціал, тому вони періодично обстрілюють прифронтові регіони. Але про якісь загрози там не може і йти мови", – переконаний Смірнов.

окупанти готуються до оборони

Станом на сьогодні росіяни перебувають на роздоріжжі. Смірнов зауважує, що окупанти можуть або одразу перейти до оборони, або постаратися відкинути ЗСУ вглиб Запорізької та Миколаївської областей з метою захоплення всього адмінкордону Херсонської області. Це дасть їм змогу покращити тактичні позиції, а також підготуватися до "референдуму" у вересні.

Зараз ми бачимо, що вони робили три спроби штурмових дій на Півдні, але я радше назвав би це розвідка боєм, аніж штурмові дії. Також активізувалися безпілотники, які розвідують позиції,

– зауважив радник міністра внутрішніх справ.

Потрібно не забувати, що на Півдні зосереджена велика кількість військ ворога. "Для них насправді це дуже символічна історія, адже втрата Півдня буде величезним ударом", – сказав Смірнов.

Розглядається два сценарії

Маловірогідний – контрнаступ з боку ЗСУ і відступ з боку росіян. Більш вірогідний – окупанти зберуть своє командування, перекинуть його на Лівий берег, але залишать чималі війська. "Вони можуть поставити на вівтар своїх амбіцій певну кількість людей – "баби нарожают", "ми не здаємо Південь", "ні шагу назад" і так далі. Ці наративи ми усі знаємо ще з часів Радянського Союзу", – вважає радник. За таких умов у ворога буде "інстинкт загнаного звіра", він буде здаватися, ми зможемо поповнити наш обмінний фонд.

"Ми маємо бути обережними з контрнаступом, але відпрацювання по мостах, по складах, по командних пунктах, по тилу ворога – це дуже правильна підготовка", – резюмував Смірнов.

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