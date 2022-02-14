На засіданні "Слуги народу" не розглядали виключення Трухіна, – Арахамія

Президентська фракція "Слуга народу" 14 лютого збиралась через загрозу ймовірного вторгнення Росії. Але на засіданні не обговорювали виключення скандального нардепа Олександра Трухіна.

Скликання було позачерговим. Як заявив голова політсили Давид Арахамія, це питання можуть обговорити на плановому засіданні, передає 24 канал.

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Сьогодні не порушували цього питання. Я думаю, що коли буде в черговому режимі нормальна фракція тоді розглянемо. Сьогодні, я б сказав, така екстрена була,

– повідомив нардеп.

Він також підтвердив свою позицію: Трухіна виключити зі складу фракції необхідно.

ДТП з Трухіним

Скандальна аварія трапилась ще у серпні минулого року. Але нового розголосу набула нещодавно, коли журналісти оприлюднили розслідування. Згідно з ним, Трухін не визнавав провини, намагався "втекти у ліс", пропонував хабар, згадуючи про очільника МВС Дениса Монастирського.

Після цього у фракції заявляли, що мають намір виключити нардепа, але й очікували, що він сам складе мандат. Справу розслідує Державне бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань не проводило та не призначало експертизи відео з нардепом Трухіним, яке раніше оприлюднили журналісти. Проте запис долучили до матеріалів кримінального провадження.

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