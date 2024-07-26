У засіданні суду щодо вбивства Фаріон – перерва: має прибути приватний адвокат підозрюваного

В п'ятницю, 26 липня, відбувається суд над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. Відомо, що у засіданні суду оголосили перерву.

Так, зазначається, що повинен прибути приватний адвокат підозрюваного. Нагадаємо, що підозрюваного затримали у четвер, 25 липня.

Дивіться також Дочка Фаріон вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного

Суд оголосив перерву

У Львові відбувається суд над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. Зазначимо, що раніше провели брифінг щодо цієї справи, де розповіли деталі затримання хлопця.

Власне, під час засудання суду зазначили, що повинен прибути приватний адвокат 18-річного підозрюваного.

Так, суд перенесли орієнтовно на 16:00 до прибуття приватного захисника підозрюваного у вбивстві Фаріон.