На засіданні ТКГ домовились дотримуватися режиму тиші

На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі. Формально домовленості діють ще з 2020 року.

Так, угода про перемир'я на передовій діє ще з 27 липня 2020 року. Хоча її постійно порушують проросійські бойовики.

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Збройні Сили підтвердили свою позицію неухильно дотримуватись режиму припинення вогню.

ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що українська делегація у ТКГ ще раніше готувала документ щодо повернення до режиму тиші на Донбасі.

Що треба знати про перемир'я

Режим тиші почав діяти на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року. Спершу пострілів на Донбасі дійсно стало менше, однак у 2021 році проросійські бойовики значно активізувалися.

Вони майже щодня відкривають вогонь у сторону позицій ООС, вбиваючи наших захисників. Ба більше, окупанти навіть обстрілюють житлові райони та будинку.

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