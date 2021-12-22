На засіданні ТКГ домовились дотримуватися режиму тиші
Джерело:Міноборони
На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились й далі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі. Формально домовленості діють ще з 2020 року.
Так, угода про перемир'я на передовій діє ще з 27 липня 2020 року. Хоча її постійно порушують проросійські бойовики.
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Збройні Сили підтвердили свою позицію неухильно дотримуватись режиму припинення вогню.
ЗСУ запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними Заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що українська делегація у ТКГ ще раніше готувала документ щодо повернення до режиму тиші на Донбасі.
Що треба знати про перемир'я
Режим тиші почав діяти на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року. Спершу пострілів на Донбасі дійсно стало менше, однак у 2021 році проросійські бойовики значно активізувалися.
Вони майже щодня відкривають вогонь у сторону позицій ООС, вбиваючи наших захисників. Ба більше, окупанти навіть обстрілюють житлові райони та будинку.Зверніть увагу! Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягнула війська біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у Європі та США. В українській розвідці заявили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".
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