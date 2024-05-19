США скликають чергове засідання формату "Рамштайн": коли воно відбудеться

Наступного тижня Сполучені Штати проведуть чергове засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України. Очікується, що участь візьмуть близько 50 країн.

Пентагон анонсував, що перед початком зустрічі американський міністр оборони виступить із заявою. Виступ заплановано на 15:00 за київським часом.

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Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня

Відомо, що зустріч буде проводитися в онлайн-форматі. Вона запланована на понеділок, 20 травня, під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаних штабів США генерала Чарльза Брауна.

Очікується, що близько 50 країн-учасниць формату "Рамштайн" обговорять російську агресію проти України та продовжать тісну співпрацю, щоб надати Україні необхідні засоби для захисту своєї території.

Зауважимо, що перед початком зустрічі Остін планує виступити із заявою, його виступ заплановано на 15:00 за київським часом.

Зверніть увагу, що це буде вже 22 засідання Контактної групи з питань оборони України з моменту створення міжнародної групи в квітні 2022 року.

Як пройшло 21 засідання "Рамштайн"