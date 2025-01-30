Українські питання: що буде на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу та США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ. На зустрічі, ймовірно, обговорюватимуть умови майбутніх переговорів.

Аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Ялі в ефірі 24 Каналу зазначив, що це буде перший офіційний контакт з адміністрацією Дональда Трампа. Враховуючи, що на цій зустрічі будуть присутні всі ключові союзники України, ймовірно, обговорюватимуть варіанти завершення бойових дій та можливі умови майбутніх переговорів.

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"Для України ця зустріч важлива в контексті прямого контакту Міністра закордонних справ Андрія Сибіги з Держсекретарем Марко Рубіо. Для Рубіо це буде перша зустріч з представниками та очільниками міністерств закордонних справ країн Великої Сімки. Всі ці країни надають нам значну допомогу в протистоянні з Росією", – зазначив Максим Ялі.

Виробити спільну позицію щодо миру

Він додав, що на першій зустрічі, як правило, вже презентують і обговорюють певні напрацювання.

Зараз вже час переходити до конкретики, оскільки Дональд Трамп анонсував підготовку телефонної розмови з Путіним, і вже повідомляють, що нібито планується зустріч на рівні президентів США та Росії. Тому, щоб розпочати перемовини з Путіним, необхідно скоригувати і виробити спільну позицію України та наших союзників,

– додав Максим Ялі.

Ялі пояснив, на руку Україні те, що на зустрічі будуть присутні й представники Євросоюзу. Позиції України та країн Євросоюзу співпадають: війна має бути завершена, а мир має бути справедливим для України.

"Звісно, це посилить наші позиції на зустрічі з Марко Рубіо. Час настав, багато говорили, і ось уже переходять до конкретних дій", – підсумував Ялі.