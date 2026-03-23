23 березня, 10:24
Україна ініціювала засідання Радбезу ООН: яка причина

Софія Рожик
Основні тези
  • Радбез ООН збереться на засідання 23 березня для обговорення питання України, зокрема російського терору.
  • Засідання вестиме заступник держсекретаря США Крістофер Ландау, а доповіді матимуть представники ООН Розмарі Дікарло та представник з координації гуманітарних питань.

Радбез ООН збереться на нове засідання у понеділок, 23 березня. У центрі уваги буде питання України.

Про це повідомляє Укрінформ

Що відомо про засідання Радбезу ООН 23 березня?

Запит на засідання Ради безпеки ООН подала українська делегація. Мета – обговорення російського терору. Зокрема, посилення ракетних обстрілів.

Засідання вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау.

Зверніть увагу, у березні в Радбезі головують Сполучені Штати Америки.

Від секретаріату ООН доповіді матимуть заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло та представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Засідання стартує о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на попередньому засіданні під головуванням Меланії Трамп обговорювали руйнівні наслідки вторгнення Росії в Україну для дітей та освіти.

  • Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що у ніч на 23 березня могла бути масована атака на Україну, адже останнім часом там помічали пересування російських бортів. Цього не сталося, тож загроза зберігається.

  • У ніч на 23 березня Росія атакувала Україну лише ударними безпілотниками. ППО збила 234 із 250 запущених дронів.

  • На жаль, є руйнування та постраждалі. Зокрема, під час масованої атаки на Одещину було пошкоджено житлові будинки та портова інфраструктура. На Дніпропетровщині теж пошкоджені багатоквартирні будинки, на Харківщині – будівлі підприємства, що не працює, та медичної установи. Були й руйнування на Кіровоградщині і Запоріжжі.