"Нічого не може виправдати ці атаки": головне із термінового Радбезу ООН через "Охматдит"

Україна 9 липня скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Окрім України, його закликали провести декілька країн, серед яких Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та США.

На засіданні виступила низка країн. Що сказали вони щодо цинічного удару по "Охматдиту" – читайте у тексті 24 Каналу.

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