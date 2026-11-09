У Нью-Йорку розпочалось засідання Радбезу ООН щодо України

У Нью-Йорку розпочалося термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Українська сторона закликає міжнародну спільноту зупинити російські атаки на цивільне населення та наростити тиск на агресора.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що поки тривають дипломатичні зусилля, світ не повинен ігнорувати людські втрати, спричинені російською агресією. Про це він написав у соцмережі X.

Про що закликатиме Україна на засіданні

"Поки тривають дипломатичні зусилля, світ не повинен втрачати з поля зору людські втрати, спричинені російською війною. Щодня мирні жителі по всій Україні продовжують зазнавати атак на свої домівки, громади та критично важливу інфраструктуру", – наголосив глава МЗС.

За його словами, останніми тижнями Росія здійснила низку масованих атак із застосуванням безпілотників, керованих авіабомб і ракет. Під ударами залишаються лікарні, гуманітарні об’єкти, енергетична інфраструктура, житлові райони та об’єкти, критично важливі для ядерної безпеки.

"Це не поодинокі інциденти. Вони є частиною систематичної кампанії проти цивільного населення та інфраструктури, від якої залежать мільйони людей. Сьогодні Україна закликатиме міжнародну спільноту допомогти зупинити ці атаки, посилити захист цивільного населення, збільшити тиск на агресора та дотримуватися принципів Статуту ООН", – зазначив Сибіга.

Андрій Сибіга підкреслив: Україна прагне виключно всеосяжного й справедливого миру, а тому світова спільнота має жорстко дотримуватися Статуту ООН і зупинити агресора.

Засідання Ради Безпеки ООН було скликане на безпосередній запит України, а підтримку у проведенні цієї термінової зустрічі надали країни-партнери: Латвії, Данії, Франції, Греції та Великої Британії.

Постійні удари по енергетиці Київщини

Засідання Радбезу ООН скликали на тлі чергового витка російського повітряного терору. Ворог систематично атакує критичну інфраструктуру України, намагаючись знеструмити населені пункти та позбавити цивільних громадян базових умов для життя.

Зокрема, лише увечері 8 листопада окупаційні війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Білоцерківської громади на Київщині. Унаслідок атаки у населених пунктах виникли перебої з електропостачанням та були запроваджені позапланові зміни графіків відключень.

Нагадаємо, що з початку листопада російські окупаційні війська завдали десятків прицільних ударів по об'єктах генерації та магістральних мережах передачі струму. Найскладнішою ситуація залишалася саме у Києві та Київській області, де через масштабні пошкодження енергетики змушені застосовувати жорсткі обмеження та графіки відключень.