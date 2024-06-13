Аргентина приєдналася до формату "Рамштайн"

У Брюсселі у четвер, 13 червня, пройшло засідання Контактної групи з питань оборони України. На ньому представили нового учасника формату – Аргентину.

Аргентину як нового члена "Рамштайну" представив очільник Пентагону Ллойд Остін під час відкриття засідання. Він підтримав рішення та зусилля аргентинського уряду.

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Аргентина підтримує Україну

Активна підтримка зі сторони Аргентини розпочалася у листопаді 2023 року, відколи країна обрала нового президента Хав'єра Мілея.

Я радий вітати Аргентину як нового члена Контактної групи. Пане Петрі (міністр оборони Аргентини – 24 Канал), я радий, що ви з нами,

– сказав Остін на засіданні.

Він додав, що "ставки у цій війні високі", тому що ніхто не хоче жити у світі, де домінує Росія. "Тому у нас попереду багато роботи, і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики", – сказав глава Пентагону.

Він висловив радість, що для цього свої зусилля спрямувала й Аргентина.

Додамо, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України у четвер, 13 червня, зібралися 50 країн, що допомагають нашій країні. Це уже 23 щомісячна зустріч під головуванням США.

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