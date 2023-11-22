Жорстке послання Путіну та більше ППО для України: перші підсумки 17-го "Рамштайну"

У вівторок 22 листопада почалося засідання 17-го "Рамштайну". Під час нього союзники зосередяться на тому, щоб забезпечити Україну необхідним у боротьбі з Росією.

Засідання у форматі "Рамштайн" з питань оборони України офіційно відкрив очільник Пентагону Ллойд Остін. Цього разу міністри оборони зустрілися в онлайн-режимі. На початку зустрічі контактної групи Остін розповів, вони обговорять надання подальшої допомоги для України, а також створення нових коаліцій.

Дивіться також Дозволяють розв'язати багато питань: як візити міністрів оборони до Києва вплинуть на "Рамштайн"

Як почалося засідання у форматі Рамштайн

Спершу Ллойд Остін подякував українському міністру оборони України Рустему Умєрову за участь і зазначив, що чекає "продуктивної контактної групи".

Він сказав, що українці вже понад 20 місяців демонструють усьому світові "силу вільного народу" протистояти агресії Росії.

Боротьба України за свободу має значення для всіх нас. Як сказав президент Байден, коли тирани не платять ціну за свою агресію, вони продовжують загрожувати світу,

– сказав Остін.

Він додав, що 22 листопада союзники зібралися разом, адже поділяють бачення світу, який повинен бути вільним і безпечним.

Остін надіслав чіткий сигнал Путіну

Голова Пентагону назвав російського президента хуліганом та автократом.

Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі хулігани, як Путін, можуть безкарно вдиратися до своїх мирних сусідів. І ми відмовляємось дозволити автократам, які покладаються на силові репресії всередині країни та силовий примус за кордоном, диктувати форму глобальної безпеки. Ми зібралися, оскільки поділяємо бачення вільного, відкритого, процвітаючого і безпечного світу. І я пишаюся, що Контактна група виділила понад 80 мільярдів доларів на допомогу Україні. Наша єдність посилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас або перемогти в змагання волі,

– наголосив Остін.

Зима на порозі: Остін просить ППО для України

Ллойд Остін констатував, що від початку повномасштабного вторгнення Контактна група виділила на безпекову допомогу Україні понад 80 мільярдів доларів. І це дає чіткий сигнал Путіну про те, що він не зможе перемогти вільний світ. Водночас він закликав союзників надати Україні більше засобів ППО, які дуже знадобляться взимку.

Буквально за кілька днів до мого візиту в Київ путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів, щоб спробувати завдати шкоди українській енергетичній системі. Атаки росіян на українську інфраструктуру можуть означати страждання і смерть для незліченної кількості невинних українських цивільних, але я як ніколи впевнений, що український народ залишиться стійким перед обличчям труднощів,

– зазначив він.

Міністр закликав країн-партнерів шукати творчі рішення про те, як ще можна продовжувати задовольняти потреби Києва.

Створення нових коаліцій

Сьогодні міністри обговорять оновлення в "коаліції можливостей", яка зосереджена на розбудові Військово-повітряних сил України та їхніх інформаційно-технологічних можливостей. За словами Остіна, обговорять і прогрес, досягнутий в рамках нової коаліції ППО.

Я вдячний Німеччині й Франції за лідерство й організацію цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше онлайн засідання коаліції й ми мобілізуємо ресурси усієї Контактної групи на підтримку цих зусиль,

– сказав американський міністр.

США і надалі підтримуватимуть Україну

Очільник Пентагону каже, що поки Путін шукає підтримку в Ірані та Північній Кореї, Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні. Принагідно Ллойд Остін засудив Іран за його допомогу ХАМАС та Росії. Також він нагадав про візит представників ХАМАС до Москви, який відбувся у жовтні цього року. Остін зауважив, що Україна та Ізраїль зіткнулися з ворогами, що прагнуть знищити їх.

Підтримка Іраном Кремля і ХАМАС шкодить Україні, шкодить стабільності на Близькому Сході і впливає на міжнародний порядок, заснований на правилах. Це момент глобального виклику, але немає жодних сумнівів – Сполучені Штати цілком здатні продовжувати нашу рішучу підтримку України, навіть тоді, коли ми стоїмо разом з Ізраїлем у його скрутну годину,

– заявив Остін.

Остін нагадав, що США оголосили новий пакет допомоги сумою в 100 мільйонів доларів. До пакета увійшли:

додаткові системи "Хаймарс" із боєприпасами,

ракети "Стінгер",

155-міліметрові й 105-міліметрові артилерійські снаряди,

протитанкове озброєння,

спорядження для холодної погоди.

Також американський міністр відзначив новий пакет допомоги вартістю 1,4 мільярда доларів, який оголосив Борис Пісторіус під час візиту до Києва.

Умєров пояснив всю суть Росії

Рустем Умєров на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України зауважив, що Росія розуміє тільки силу.

Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, – це сила. І ми добре вивчили цю мову,

– сказав міністр оборони України.

Голова міноборони зазначив, що згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн" країна-агресорка втратила майже 36 тисяч особового складу.

Також він розповів про результати асиметричних дій наших захисників. За його словами, Сили оборони витіснили військові кораблі Росії з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту.

Україна може захистити мільйони невинних життів

Голова Міноборони України заявив, що надана партнерами зброя змінила ситуацію на фронті. Мовиться зокрема про системи HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP та ATACMS, а також танки Abrams, Challenger та Leopard. Він наголосив, що подальший розвиток спроможностей коаліцій (зокрема тих, що стосуються артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, ІТ та розмінування) допоможуть нашій державі разом з партнерами захистити мільйони невинних життів.

Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами,

– зауважив Умєров.

Міністр подякував колегам, що були присутні на 17-му "Рамштайні" за щоденні зусилля з підтримки нашої країни. Умєров назвав неоціненними особисту роль та залучення Ллойда Остіна у головування на зустрічах у рамках такого формату.

Нагадаємо, що 20 листопада Ллойд Остін прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським й українським колегою Рустемом Умєровим. Крім цього, у програму візиту Остіна увійшла й зустріч з українськими військовослужбовцями, які повернулися з найгарячіших точок фронту.