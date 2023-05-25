Фокус на безпеці неба, – Остін на "Рамштайні" пообіцяв дещо

Ключовою темою, яку обговорять на зустрічі Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" буде захист неба України.

Росія продовжує використовувати гіперзвукову зброю, що становить загрозу для мирних жителів України. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін перед засіданням "Рамштайну", інформує 24 Канал.

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Акцент на захисті неба

Українські сили успішно відбивають атаки ворога завдяки найсучаснішим системам ППО. Наприклад, Patriot та іншим системам, які передали європейські партнери.

Остін заявив, що Україна може стовідсотково збивати ворожі ракети. Тому партнери й далі переглядають, що Україні треба для того, аби захистити своє небо.

Тому зараз фокус буде на безпеці неба України,

– каже міністр.

На зустрічі говоритимуть, як пришвидшити виробництво необхідного обладнання для України. Остін натякнув, що шукатимуть креативні способи, аби збільшувати індустріальну потужність.

Як проходить "Рамштайн"