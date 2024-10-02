Останній "Рамштайн" Байдена: чим він може бути особливим

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у Німеччині в жовтні. Лідерів 50 країн-учасниць скликає президент США Джо Байден.

Ймовірно, це буде останній "Рамштайн" для Байдена на посаді президента. Чого очікувати від жовтневого засідання та до чого готуватися Україні, сказав 24 Каналу Юрій Романюк – голова громадської організації "Україна в НАТО".

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"Будемо сподіватися, що цей "Рамштайн" проводитиме все ж таки президент Байден й що йому вдасться відкинути "червоні лінії", які до сьогодні стримували допомогу Україні", – зазначив Романюк.

Треба розв'язати багато питань

На цій зустрічі у формати "Рамштайн" Україні разом з партнерами потрібно точно визначити, як закінчити 2024 рік та як почати 2025 рік. Зокрема, сформувати й скоординувати діяльність, якщо, наприклад, на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

Ймовірно, у такому разі влада в "Рамштайні" відійде від керівництва президента Сполучених Штатів Америки до спеціально уповноважених країн-членів НАТО, щоб Трамп не міг уплинути на ухвалення вигідних Кремлю рішень,

– припустив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Також не менш важливе питання повного озброєння українських Сил оборони для ведення зимово-весняної військової кампанії.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна сформувала 14 бригад, але їх немає чим доозброїти. Франція вже пообіцяла, що укомплектувати одну бригаду. Проте доозброєння ще потребують щонайменше 13 бригад. Нині на фронті йдуть запеклі бої, тож Україні щоденно треба поповнювати запаси.

Зараз союзники виконують свої обіцянки лише в межах 30%. У таких умовах складно планувати й ухвалювати далекосяжні рішення. Поготів на фоні президентських виборів США, коли парадигма допомоги Україні може кардинально змінитися.

Попри те, що Збройним Силам допомагає 50 країн, на фронті величезний дефіцит мінометних мін 120 калібру. Їх рахують поштучно. Нічого не змінюється,

– мовив Романюк.

За його словами, якнайшвидше потрібно розв'язувати питання з авіацією. Зокрема, що робити зі шведськими Gripen, британо-німецькими Eurofighter Typhoon, французькими Mirage 2000, де готувати пілотів та технічний персонал, що робити з аеродромами в Україні тощо.

Крім цього, на засіданні "Рамштайн" зацікавлені сторони будуть порушувати свої питання. Зокрема, захист неба над східними країнами НАТО від російських ракет та "Шахедів".

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував, що на "Рамштайні" Україна може підписати 27-му безпекову угоду.