Зеленський анонсував наступний “Рамштайн”: коли відбудеться засідання

Володимир Зеленський анонсував наступну зустріч у форматі "Рамштайн". За словами президента, зустріч відбудеться вже в найближчі тижні.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні в середу, 30 жовтня. Раніше повідомлялось, що наступна зустріч лідерів країн у форматі "Рамштайн" відбудеться в листопаді у віртуальному форматі.

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Зеленський зробив заяву про засідання "Рамштайн"

Президент наголосив, що Україна завжди пропонує тільки те, що дійсно допоможе "натиснути" заради справжнього миру. За його словами, Україна не втомлюється це пояснювати, зокрема партнерам у Берліні, у Вашингтоні та іншим.

Також уже бачимо й контури зустрічі у форматі "Рамштайн", яка має відбутись найближчими тижнями. Це важливо,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що дуже важливо, щоб кожен пакет підтримки був реалізований повністю і "щоб наші кроки з партнерами були справді спільними та максимально дієвими."

Засідання у форматі "Рамштайн" мало відбутися 12 жовтня, однак 8 жовтня Білий Дім повідомив, що Байден скасував поїздку до Анголи та Німеччини через ураган "Мілтон". Тоді засідання контактної групи вперше планували провести на рівні лідерів держав.