Не плани наших військ, – полковник запасу припустив, які теми обговорять на "Рамштайні-13"

Вже 15 червня відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн. Нова зустріч відбуватиметься у Брюсселі. Минулого разу глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що союзники продовжать говорити про захист українського неба. Але плани можуть і змінитись.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, українське військове керівництво може просити про якісь нові засоби.

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Про що говоритимуть на "Рамштайні"

Збройні Сили України вже розпочали контрнаступ, про що 10 травня повідомив президент Володимир Зеленський. Однак сумнівно, що на новій зустрічі "Рамштайну" говоритимуть про подальші дії українських військових.

Навряд чи на "Рамштайні" обговорюватимуть плани або рух українських військ. А ось коректування планів щодо поставок – це однозначно,

– зазначив Роман Світан.

За його словами, з початку травня почались перші наступальні дії Збройних Сил України. Тож станом на зараз будуть видні коефіцієнти втрат, просувань, керування військами, використання сил та засобів.

"Можливо, зараз наше військове керівництво запросить якісь інші засоби чи "дозамовить" по деяких позиціях. Це буде вирішуватись на "Рамштайні", – наголосив полковник запасу.

Там обговорюватимуться поточні питання, так звану "поточку", яку можна прорахувати. Звісно ж, ніхто не доповідатиме детальних планів щодо контрнаступу ЗСУ.

Роман Світан про питання обговорення на "Рамштайні": дивитись відео

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