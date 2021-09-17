Санкції проти росіян і моніторинг олігархів: результати засідання РНБО

Рада нацбезпеки й оборони провела чергове засідання у п'ятницю, 17 вересня. На РНБО, зокрема, розглядали питання бюджетного фінансування сфери безпеки та оборони на 2022 рік. Також поговорили про санкції через проведення виборів до Держдуми на окупованих територіях.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання підбив підсумки зібрання. За його словами, на порядку денному було кілька питань.

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Що ухвалила РНБО на засіданні 17 вересня

Традиційно, переліку питань, які розглядали члени Радбезу, не оприлюднювали до початку засідання.

Фінансування сфери безпеки та оборони

Як розповів Олексій Данілов, незважаючи на складну фінансову ситуацію, президент України ухвалив рішення збільшити обсяг фінансування на сферу безпеки та оборони.

Якщо у 2021 році цей сектор фінансувався з позиції 5,93%, то ця позиція буде збільшена і в 2022 році буде запланована та затверджена сума 5,95% від ВВП, що буде складати 319,4 мільярда гривень,

– пояснив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що ці кошти підуть на покращення грошового забезпечення військових, покращення забезпечення поліцейських. Також спробують "закрити питання" житла для військових та ветеранів. Усі розроблені програми будуть закриті на 100%.

Питання санкцій через вибори до Держдуми

РНБО проголосувала за допуск партнерів країн-членів НАТО до військових навчань Rapid Trident-2021.

Обговорили на засіданні і введення санкцій через ситуацію в окупованих Криму та Донбасі. Мовиться про проведення так званих виборів до Держдуми.

Ми впевнені, що на цих територіях не має права Росія проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі будуть під санкціями нашої країни,

– сказав Данілов.

17 вересня опрацювали перший список осіб, які представили відповідні органи. Незабаром наказ підпише президент. Також Данілов попередив іноземців, які, беручи участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під каральні обмеження.

Під санкції можуть потрапити іноземці

Уже є інформація про певних громадян Франції, Венесуели, Сербії та інших країн. Вони вже мають бажання бути спостерігачами на окупованих територіях.

Які санкції застосовуватимуть? За словами Данілова, застосують традиційний пул санкцій проти фізичних осіб. Він складається з 12 санкцій.

Хто вже потрапив під санкції:

53 члени територіальних виборчих комісій:

33 кандидати до Держдуми;

7 посадових осіб, які мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального.

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Питання українців з російськими документами – чутливе

Щодо того, чи застосовуватимуть санкції до українських громадян, які отримали російські паспорти, то Данілов зазначив, що це питання – дуже чутливе, адже в багатьох випадках мовиться про виживання.

Система моніторингу за потенційними олігархами

В Україні вже запрацювала система моніторингу відповідно до "антиолігархічного законопроєкту". Таке завдання раніше отримали в РНБО. Данілов відзвітувався: систему не лише розробили, а вже й у серпні запустили у роботу.

Три рівні роботи системи:

з відкритими документами;

документами для службового користування;

документами під грифом "таємно".

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Дивіться відео з брифінгу Олексія Данілова:

Минулого разу РНБО збиралась ще 20 серпня