Посилений захист критичної інфраструктури: ключові тези засідання Ставки головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський вкотре провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у середу 16 листопада. Обговорювали, зокрема, наслідки масованої ракетної атаки на Україну, що сталася напередодні.

Крім того, підняли тему підвищення ефективності роботи ППО. Пресслужба глави держави також зазначила, що на засіданні ухвалили рішення щодо подальшого звільнення тимчасово окупованих територій.

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Про що саме говорили учасники засідання

На засіданні, яке відбулося 16 листопада, обговорювали ситуацію на фронті. Прийняли рішення щодо:

Забезпечення армії необхідним інвентарем та екіпіруванням на зимовий період;

продовження деокупації українських територій від загарбника;

темпів ремонту техніки та необхідного озброєння для військових.

Учасники засідання розповіли про наслідки російських ракетних ударів по Україні. Вони проаналізували масштаби ушкоджень та погодили рішення щодо ліквідації руйнувань, завданих окупантами під час масованої атаки.

Також домовилися про посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури країни й підвищення ефективності роботи ППО.

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Хто був присутній на засіданні

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача були:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак ,

, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов ,

, міністр оборони Олексій Резніков ,

, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний ,

, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов ,

, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко ,

, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський ,

, командувачі військ оперативних напрямків.

Крім того, в обговоренні взяли участь:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ,

, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ,

, міністр інфраструктури Олександр Кубраков ,

, інші члени уряду,

очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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Масований ракетний напад на Україну 15 листопада: коротко про головне

15 листопада Росія завдала наймасштабнішого масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі країни від початку вторгнення. За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окупанти випустили по українській території 96 крилатих ракет .

. Українська ППО відбила 77 з них. Однак ті ракети, що влучили, завдали шкоди енергетичній системі держави.

Найбільше влучань зафіксували у центрі та на півночі. У всіх регіонах України виникли проблеми з електроенергією та зв'язком.

Крім того, російські терористи поцілили у три житлові будинки в столиці. В одному з них рятувальники знайшли тіло загиблої жінки.

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