Майже 100 тонн: у Чернігові трьох людей на смерть засипало зерном
Джерело:ДСНС
У Чернігові на одному підприємстві сталася трагедія. Його працівники опинилися у смертельній зерновій пастці.
Прикрий інцидент трапився 17 вересня близько 11:00. На місце події негайно прибули рятувальники, однак, на жаль, врятувати постраждалих не вдалося.
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100 тонн зерна
У ДСНС розповідають, що трагедія сталася на території одного із підприємств. Під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу. Як наслідок – висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства.
Рятувальники, які прибули на виклик, вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, усі вони загинули. Обставини події наразі ще з'ясовують.
Під зерновим завалом загинули люди / Фото ДСНС
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