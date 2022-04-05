Засновник чеського пошуковика Seznam пожертвував 100 мільйонів крон для української армії

Чеський підприємець та засновник низки порталів Іво Лукачович відреагував на звірства росіян у Бучі. Побачивши страхітливі кадри він вирішив підтримати українську армію.

Про пожертву він повідомив у своєму твітері. Крім того, підприємець висловив надію, що більше ніколи не побачить подібних жахіть.

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100 мільйонів чеських крон на зброю

Один з найбагатших чеських підприємців Іво Лукачович перерахував на українську армію 100 мільйонів чеських крон (понад 4 мільйонів доларів). Він зазначив, що ці кошти необхідні героїчним військовим для закупівлі зброї.

Я надсилаю 100 мільйонів крон, щоб якнайшвидше купити зброю для героїчної української армії,

– написав Лукачович.

За його словами саме зброя здатна пришвидшити завершення війни.

Чим швидше зламаються російські безпорадні люди, тим більше буде врятовано невинних дітей, жінок і мирних жителів,

– зазначив підприємець.

Посольство України у Чехії висловили подяку за цей вчинок. Вони наголосили, що зараз недостатньо говорити про військові злочини Росії в Україні, потрібно посилити наших захисників, щоб вони якнайшвидше звільнили українські міста від окупантів.

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