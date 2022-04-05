Засновник чеського пошуковика Seznam пожертвував 100 мільйонів крон для української армії
Джерело:твітер Ivo Lukacovic
Чеський підприємець та засновник низки порталів Іво Лукачович відреагував на звірства росіян у Бучі. Побачивши страхітливі кадри він вирішив підтримати українську армію.
Про пожертву він повідомив у своєму твітері. Крім того, підприємець висловив надію, що більше ніколи не побачить подібних жахіть.
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100 мільйонів чеських крон на зброю
Один з найбагатших чеських підприємців Іво Лукачович перерахував на українську армію 100 мільйонів чеських крон (понад 4 мільйонів доларів). Він зазначив, що ці кошти необхідні героїчним військовим для закупівлі зброї.
Я надсилаю 100 мільйонів крон, щоб якнайшвидше купити зброю для героїчної української армії,
– написав Лукачович.
За його словами саме зброя здатна пришвидшити завершення війни.
Чим швидше зламаються російські безпорадні люди, тим більше буде врятовано невинних дітей, жінок і мирних жителів,
– зазначив підприємець.
Посольство України у Чехії висловили подяку за цей вчинок. Вони наголосили, що зараз недостатньо говорити про військові злочини Росії в Україні, потрібно посилити наших захисників, щоб вони якнайшвидше звільнили українські міста від окупантів.
Звірства на Київщині: як реагує світ
Кадри із Бучі змінили риторику світу щодо війни в Україні.
- Низка європейських політиків, які раніше залишалися осторонь, закликають посилити санкції проти Росії.
- Відреагували на звірства окупантів і в Організації Об'єднаних Націй, зазначивши, що необхідно провести незалежним розслідування та притягнути до відповідальності тих, хто чинив злочини в Бучі.
- Володимир Зеленський заявив, що російській стороні доведеться відповісти за всі страждання, які вона принесла в Україну.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що звірські вбивства у Бучі виходять за межі звичайної кваліфікації.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що весь світ після побаченого у Бучі повинен підтримати санкції проти Росії.