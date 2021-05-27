Засновник NEXTA Степан Путило попросив Польщу посилити його охорону

Степан Путило – колега затриманого Романа Протасевича – хвилюється за своє життя. Він отримує численні погрози, а тому попросив владу Польщі посилити його охорону.

Про це Путило заявив під час пресконференції в Варшаві. Додав, що погрожують також його оточенню та прихильникам.

До теми Колега Протасевича з NEXTA заявив про численні погрози

Також хлопець зазначив, що до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко необхідно застосовувати безпрецедентний тиск.

Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози,

– наголосив Путило.

Він просить, щоб до Білорусі застосували економічне, політичне і транспортне блокування. Путило сподівається, що саме такий тиск допоможе звільнити Протасевича.

Скандальне затримання у Білорусі: що відомо

Засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня. Літак, у якому він перебував, здійснив екстрену посадку після повідомлення про замінування. Інформація виявилась фейком.

Протасевичу загрожує до 15 років ув'язнення. Проти нього відкрили кілька кримінальних справ.

З'явилось відеозізнання і Протасевича, і його дівчини Сапеги. У мережі обговорюють кадри та висловлюють припущення, що їм могли примусити це сказати.

Батько Протасевича впевнений, що у його сина на відео зламаний ніс та вибиті зуби – все через ймовірні катування з боку силовиків.

Також у пресконференції взяли участь батько і мати Романа Протасевича. Вони звернулися до лідерів Євросоюзу і США із проханням допомогти у складній ситуації.