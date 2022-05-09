Засновник "Українського легіону", полковник Святослав Стеценко загинув на війні з Росією

Російська агресія проти України забирає життя наших воїнів та мирних людей. На цій війні загинув ще один наш військовий - полковник Святослав Стеценко.

Загиблий вояка був також засновником військово-патріотичної організації "Український легіон". Її створив ще у 2014 році з метою захисту України від агресії.

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Святослав Стеценко, честь! Чоловік честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист. Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте,

– каже адвокат Віталій Коломієць.

Із початком повномасштабного російського вторгнення Стеценко став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка, яка тримає оборону Миколаєва.

Що відомо про діяльність загиблого Героя

Святослав Стеценко був полковником запасу ЗСУ. В часи Майдану очолював "Громадську варту" Дарницького району Києва.

Ставши одним із засновників громадського об'єднання "Український легіон", був інструктором, одним з активних учасників "Руху сприяння територіальній обороні України".



Загиблий Герой Святослав Стеценко / Фото з фейсбуку Віктора Ломоноса

Також загиблий в минулому був експертом Українського інституту з прав людини та представником Уповноваженого ВР з прав людини.

Загиблі на війні з Росією

Нещодавно сумна звістка сколихнула українців з фронту. У боях загинув журналіст Олександр Махов. Він був ветераном і резервістом і ще 24 лютого заявив, що йде на фронт, казав, що битиметься, поки матиме на це сили. У квітні захиснику виповнилося 36 років. Він загинув на Харківщині, в боях під Ізюмом.

Ще один журналіст Максим Мединський 29 квітня віддав своє життя за Україну. Він був родом з Одещини, в бійя залишилась 3-річна дочка. Він розповідав, що вона для нього – сенс життя. Він також воював у 2014 році. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то чоловік знову пішов на фронт.

Львіський поет і націоналіст Юрій Руф також загинув, захищаючи землю від російських загарбників. ВІн став воїном та захисником землі 2 квітня 2022 року. Загинув у боротьбі на Луганщині.

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Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя Святослава Стеценка.