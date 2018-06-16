Заснути з макіяжем: як косметика губить здоров'я обличчя

Через втому, запальну нічну вечірку чи інші причини хоча б раз жінка засинає, не змивши макіяжу. Та не варто думати, що косметика, яку залишили на обличчі до ранку, не матиме наслідків для шкіри.

Косметика на обличчі, зокрема, тональний крем, притягує пил та бактерії, передає 24apteka.

Тож у підсумку, не вмите перед сном обличчя призводить до забитих пор та запалень.

Читайте також: Дерматологи спростували лікувальні властивості популярного продукту проти прищів

Окрім того, відбувається порушення процесу відновлення шкіри вночі, а шар косметики заважає мікроциркуляції крові. До ранку можуть з'явитись нові зморшки, а колір обличчя буде тьм'яним.

Якщо не змити туш для вій то вранці можуть бути червоні повіки – частинки туші, які обсипалися під час сну, подразнюють очі та можуть викликати набряк та навіть кон'юнктивіт. Окрім того, туш робить вії крихкими і сухими.

Якщо не змити губну помаду, то буде забруднена постіль, а губи до ранку стануть сухими і потрісканими – помада витягає вологу з губ.

Тож піклуйтесь про своє обличчя і не лінуйтесь зняти весь макіяж перед сном.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.