На Сході ворог створив ешелоновану систему РЕБ: Залужний сказав, на яких напрямках
Джерело:The Economist
Росія створила ешелоновану систему радіоелектронної боротьби в районі Лимана, Куп'янська та Бахмута у Донецькій області. Завдяки цьому окупанти зміцнили свої позиції, однак це не заважає Україні знищувати їхню техніку.
Про це у свіжій колонці для західної преси розповів Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Як зазначив генерал, ворог налагодив серійне виробництво засобів РЕБ саме для окопної війни.
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Росія посилила засоби РЕБ
За словами Залужного, йдеться про виробництво Росією таких систем радіоелектронної боротьби тактичного рівня: "Сілок", "Пітон", "Гарпун", "Піроєд", "Стриж" та "Лісочок".
Найактивніше загарбники застосовують цю зброю на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках.
По Куп'янській та Бахмутській осях противник фактично створив ешелоновану систему радіоелектронної боротьби, елементи якої постійно змінюють своє місце розташування,
– констатував генерал.
Водночас Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що наша держава також посилює засоби РЕБ та знищує зброю окупантів. Зокрема, у боях добре зарекомендували себе системи: "Буковель-АД", "Анклав", "Хмара" та "Нота".
Попри це (посилення засобів РЕБ – 24 Канал), на початок війни близько 65% типів станцій перешкод у частинах Збройних Сил України було виготовлено колишнім Радянським Союзом, а нових було лише 25%,
– розповів Залужний.
Проте потрібно чітко усвідомлювати, за словами Валерія Залужного, що на теперішньому етапі війни ворог в цьому аспекті продовжує зберігати значну перевагу.
Більше аналітики від Залужного
Колонка для The Economist від Головнокомандувача ЗСУ вийшла досить об'ємною та концентрованою по змісту, тому вона безперечно заслуговує на увагу. З-поміж іншого, слід взяти на озброєння такі тези від Валерія Залужного з цього матеріалу:
- Росія робить усе, аби загнути цю війну в окопи; затяжні бойові дії вигідні насамперед ворогові, а не Україні, оскільки Кремль має більшу економіку;
- помилкою було вважати, що Москва оголосить про закінчення війни після шалених втрат у лавах армії; Росія – це феодальна держава, що не цінує життя людей;
- окупанти продовжують зберігати перевагу в авіації, через що ускладнився український контрнаступ; однак Україна знищує ворога.