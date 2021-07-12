Застава у пів мільярда: генерала Павловського взяли під варту

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському. Справа стосується поставок для Збройних сил України військової техніки низької якості.

Так, Павловського взяли під варту на 2 місяціз можливістю внести заставу розміром 500 мільйонів гривень.

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"Запобіжку" обирали тиждень

Зауважимо, запобіжний захід Павловському намагались обрати весь минулий тиждень, але засідання щодня переносили.

До слова, Павловському раніше висували підозри в справах НАБУ із закупівлі палива і вантажних автомобілів для армії.

Позиція захисту

Адвокат Павловського Ростислав Кравець розповів, що захист вважає це рішення політичним та готує апеляцію і скаргу в ЄСПЛ, повідомляє "Прямий".

Що відомо про справу