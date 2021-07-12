Застава у пів мільярда: генерала Павловського взяли під варту
Джерело:телеграм "Лещенко тут"
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському. Справа стосується поставок для Збройних сил України військової техніки низької якості.
Так, Павловського взяли під варту на 2 місяціз можливістю внести заставу розміром 500 мільйонів гривень.
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"Запобіжку" обирали тиждень
Зауважимо, запобіжний захід Павловському намагались обрати весь минулий тиждень, але засідання щодня переносили.
До слова, Павловському раніше висували підозри в справах НАБУ із закупівлі палива і вантажних автомобілів для армії.
Позиція захисту
Адвокат Павловського Ростислав Кравець розповів, що захист вважає це рішення політичним та готує апеляцію і скаргу в ЄСПЛ, повідомляє "Прямий".
Що відомо про справу
- Кількох колишніх посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів військової техніки низької якості. Схема начебто діяла протягом 2016 – 2018 років.
- Слідство стверджує, що бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги не відповідали встановленим вимогам. Тому їх не можна було використовувати у ЗСУ.
- У результаті такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 мільйонів гривень.
- Печерський суд 7 липня взяв під варту голову правління підприємства Кузня на Рибальському Валерія Шандру. Він перебуватиме в СІЗО 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі понад 443 мільйонів гривень.