Чи будуть електронні повістки в новому застосунку "Армія+": у Міноборони дали відповідь
Міністерство оборони розробляє мобільний застосунок, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. У структурі уже відповіли, чи планують додавати туди електронні повістки.
Деталі про новий продукт для ЗСУ в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Новий застосунок отримає назву "Армія+".
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Застосунок для військових
Катерина Черногоренко наголосила, що в новому застосунку для військовослужбовців не буде повісток, оскільки його користувачами будуть люди, що вже перебувають на фронті. Тобто їм не потрібно видавати повістки.
"Армія+" – це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті,
– наголосила заступниця.
Водночас команда Рустема Умєрова працює над електронним кабінетом військовозобов'язаного. Разом з Мінцифри структура намагається розробити зручний функціонал для оновлення даних. Як пояснила Черногоренко, це потрібно для того, щоб зменшити візити до всіх установ і зробити оновлення зручним. За її словами, рішення вже буде зовсім скоро.
Оновлення в армії
- Застосунок "Армія+" має на меті спростити ведення документації. Зазначається, що за його допомогою можна буде подавати рапорти, отримати електронне посвідчення, він вміщатиме форми зворотнього зв'язку та навіть онлайн-курси.
- Також нещодавно військовим частинам дозволили перейти на електронний облік. Відтепер вони можуть вести облікові регістри та допоміжні документи, зокрема, журнали щодо майна, тільки в електронній формі.
- Ймовірно електронний кабінет військовозобов'язаного запустять вже у другому кварталі цього року. Питання повісток у ньому залежить від того, чи будуть такі правки у прийнятому законопроєкту про мобілізацію. Першим етапом стане можливість оновлювати свої дані.