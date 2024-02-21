Чи будуть електронні повістки в новому застосунку "Армія+": у Міноборони дали відповідь

Міністерство оборони розробляє мобільний застосунок, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. У структурі уже відповіли, чи планують додавати туди електронні повістки.

Деталі про новий продукт для ЗСУ в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Новий застосунок отримає назву "Армія+".

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Застосунок для військових

Катерина Черногоренко наголосила, що в новому застосунку для військовослужбовців не буде повісток, оскільки його користувачами будуть люди, що вже перебувають на фронті. Тобто їм не потрібно видавати повістки.

"Армія+" – це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті,

– наголосила заступниця.

Водночас команда Рустема Умєрова працює над електронним кабінетом військовозобов'язаного. Разом з Мінцифри структура намагається розробити зручний функціонал для оновлення даних. Як пояснила Черногоренко, це потрібно для того, щоб зменшити візити до всіх установ і зробити оновлення зручним. За її словами, рішення вже буде зовсім скоро.

Оновлення в армії