Як авторизуватися у застосунку "Армія+": відеоінструкція

Нещодавно в Україні запустили новий спеціалізований застосунок для військових "Армія+", який повинен значно зменшити зайві турботи нашим захисникам.

Тож Міністерство оборони показало офіційну відеоінструкцію від Армія+ про авторизацію у застосунку, у якій детально розповіли про те, як отримати доступ до Армія+, аби скористатись функціями електронних рапортів та опитувань.

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Відеоінструкція авторизації в Армія+

Українське оборонне відомство показало, як зареєструватися в Армія+, як скористатись системою Bank ID та створити код та як у застосунок надходить інформація з реєстру Оберіг. Також у відео пояснюють що робити, якщо ви забули код для входу в застосунок Армія+.

Діліться цим відео зі своїми побратимами, у яких виникають труднощі із покроковою авторизацією в Армія+. Ставайте частиною цифрової трансформації українського війська в армію майбутнього,

– додали в Міноборони.

. Завантажити застосунок можна лише у Play Market та App Store. Не довіряйте стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у месенджерах та соцмережах.

Як авторизуватися в Армія+: дивіться відео

До слова, наразі Міністерство оборони та МОЗ співпрацюють для запровадження електронних направлень на ВЛК за допомогою Резерв+. Також триває робота над створенням електронної системи для військових лікарів.