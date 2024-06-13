Міноборони анонсувало новий застосунок для військових Армія+
Міноборони України працює над запуском мобільного застосунку для військових Армія+. Там вважають, що це спростить бюрократичні процеси у війську.
Зокрема, це дозволить отримати значну технологічну перевагу над ворогом. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко у середу, 12 червня, під час конференції "Міноборони й партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики".
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У Міноборони анонсували запуск ще одного застосунку
Міноборони України працює над запуском мобільного застосунку для військових "Армія+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко у середу, 12 червня.
За її словами, цифровізація армії, яка підвищила ефективність процесів, може допомогти Україні досягти технологічної переваги над ворогом у співвідношенні 10:1.
"Завдяки застосунку Резерв+, яким скористалися понад 1 400 000 громадян, ми побачили, що цифровізація – це вже не тренд, це вимога нашого суспільства. На черзі – запуск застосунку для військових Армія+, який спростить бюрократичні процеси у війську", – зазначила Черногоренко.
Застосунок Резерв+: останні новини
- 18 червня застосунок Резерв+ вийде з тестового режиму, і документи з нього набудуть офіційного статусу, прирівнюючись до електронних та паперових. У Міноборони підкреслили, що після цього повторно оновлювати військово-облікові дані не буде потрібно.
- Міноборони також планує впровадити можливість отримання електронного направлення на ВЛК через застосунок Резерв+ для тих, хто має статус "обмежено придатний". Відповідно до очікувань Міноборони, це допоможе зменшити навантаження на військкомати та уникнути черг для отримання направлення.
- Разом з тим, член комітету Верховної Ради Федір Веніславський підкреслив, що в застосунку Резерв+ не буде електронних повісток – цей варіант відхилили ще на етапі роботи над законопроєктом. Крім того, через застосунок не будуть направляти на ВЛК. Тобто користувачі зможуть самостійно отримати направлення за потреби, без будь-яких вимог.