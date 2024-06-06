Підтримка для ветеранів і не лише: що відомо про мобільний застосунок "База"

З початком повномасштабного вторгнення в Україні зростає та продовжить зростати кількість ветеранів та ветеранок. Для того, аби допомогти тим, хто вже повернувся з фронту, організація "Вільний вибір" створила новий застосунок.

Водночас скористатися додатком для психологічної підтримки може будь-хто. Детальніше про роботу та функції застосунку 24 Каналу розповіла Аліна Вяткіна – експарамедикиня, проєктна менеджерка організації "Вільний вибір".

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Застосунок для психологічної підтримки

Наразі в Україні надзвичайно мало мобільних застосунків для підтримки ветеранів. Організація "Вільний вибір" створила такий потрібний застосунок для психологічної самодопомоги "База".

Такий застосунок хотіли зробити ще у 2019 році, і нарешті торік, за підтримки програми реінтеграції ветеранів, ми змогли його випустити. Це мобільний застосунок, який покликаний підтримати за таких обставин, коли неможливо або не хочеться звертатися до фахівця з психічного здоров'я,

– зазначила Аліна Вяткіна.

У застосунку можна знайти кілька розділів:

"Почитати" – у ньому міститься інформація про те, з якими станами можна зіштовхнутися, коли повертаєшся з війни чи зі служби;

"Інструменти" – у ньому є вправи та техніки, які можна виконувати самостійно для того, щоб впоратися з тим чи тим станом;

"Контакти" – у цьому розділі можна знайти телефони кризових ліній, сайти психологічної підтримки, а також додати власні довірені контакти.

"Для того, щоб розробити цей застосунок, ми провели опитування серед самих ветеранів та ветеранок. Ми намагалися зробити застосунок максимально корисним, який можна використовувати завжди та всюди. Це буквально мобільна підтримка, яка з тобою у кишені", – пояснила проєктна менеджерка.

У застосунку також є зібрані корисні контакти організацій для юридичної підтримки, а також послуги допомоги з пошуку роботи по всій Україні. Також у "Базі" є можливість поставити анонімне запитання психологу.

Важливі функції

Чимало людей вже користуються застосунком "База" та мають власні улюблені функції.

Часто тішаться нашою кнопкою "стоп", яку можна натиснути на головному екрані, і вона проведе вам короткі стабілізаційні техніки та поверне у стан "тут і зараз". Ми чули багато гарних відгуків саме про цю кнопку. Також людям подобається трекер настрою. Ним користуються ті ветерани та ветеранки, які хочуть відстежувати свій стан та що на нього впливає,

– зазначила Вяткіна.

Корисний трекер настрою також для тих, хто уже займається з психотерапевтом. Адже поза сеансами у такий спосіб зручно відстежувати, як змінюється стан впродовж певного проміжку часу.

Не лише для ветеранів

Зауважимо, що у час повномасштабного вторгнення застосунок став актуальним для ширшого кола населення. Завантажити додаток може будь-хто в App Store чи Google Play.

Користуватися застосунком можуть і в тилових містах, і в тих, які ближче до лінії фронту. Ми отримуємо багато відгуків, що й там він буває корисним. Основна ідея була в тому, щоб і самі вправи, і вигляд застосунку, і спілкування було підлаштоване під ветеранів та ветеранок, бо це спільнота у якої справді є своя мова, свої особливості та певні наслідки від участі у бойових діях,

– зауважила Вяткіна.

Водночас безплатно користуватися застосунком для психологічної підтримки може абсолютно кожен, якщо відчуває у цьому потребу.

"Для мене, як для ветеранки, база якраз символізує таке місце, де можна було б перепочити між ротаціями, видихнути, стабілізуватися. Саме такі функції ми намагалися закласти у застосунок, щоб це було підтримкою, яка завжди з тобою", – додала експарамедикиня.

Оновлення застосунку Резерв+