У Міноборони розповіли, скільки українців вже успішно авторизувалися в застосунку "Резерв+"

У суботу, 18 травня, Міністерство оборони запустило застосунок "Резерв+". Наразі 150 000 громадян уже успішно авторизувалися в застосунку.

Застосунок "Резерв+" був створений для військовозобов’язаних, призовників і резервістів: у ньому громадяни можуть оновити військово-облікові дані.

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Шалений попит

У Міністерстві оборони пояснили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не в усіх одночасно.

Станом на зараз 150 000 громадян вже успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+". І ще сотні тисяч запитів – у черзі,

– повідомили в Міноборони.

Наразі "Резерв+" доступний для завантаження для IOS з App Store, а також для Android з Google Play Market.

Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов'язок встигнуть всі,

– додають у міністерстві.

Оновлення даних: що потрібно знати

Оновити дані можна офлайн у ТЦК або ЦНАП, які діють по всій Україні. В оборонному відомстві зауважили: "Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток".

З 18 травня українці можуть оновити дані онлайн. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації в реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку кожен зможе побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

До речі, з 18 червня у "Резерві+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.